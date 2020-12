Suspeito de esfaquear homem joga fezes em viatura após ser preso

PUBLICIDADE

Um homem, de 44 anos, foi detido após esfaquear uma pessoa durante uma discussão. A vítima, um homem de 49 anos, foi encaminhado ao hospital em estado grave, com três perfurações no pescoço e duas na mão esquerda.

O homem foi preso na terça-feira (22). De acordo com o boletim de ocorrência, a vítima relatou que foi agredida em casa, durante uma discussão com o suspeito. Antes do ataque, o agressor ainda teria ameaçado a vítima de morte.

Após o relato da vítima, os policiais abordaram o suspeito em casa. No local, ele negou o crime e disse que não conhecia a vítima.

O homem, no entanto, foi reconhecido como o autor do crime e os policiais efetuaram voz de prisão. O suspeito ofereceu resistência e os agentes precisaram utilizar algemas para contê-lo. No camburão, o homem passou a chutar o veículo e ameaçar os policiais de morte.

Durante o registro da ocorrência, o suspeito foi mantido dentro do camburão pois possuía bolsas de colostomia e ameaçava arrancá-las. Nesse momento, ele arrancou as bolsas e jogou as fezes no compartimento do camburão.

O suspeito tem um filho, de 2 anos, que foi encaminhada ao Conselho Tutelar. A vítima segue internada no hospital da cidade.