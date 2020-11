Suspeito de envolvimento em assalto é preso com dinheiro na cueca

PUBLICIDADE

Um homem, de 29 anos, foi preso sob suspeita de envolvimento em um assalto. Durante a ação, o porteiro foi rendido e amarrado enquanto dois homens subtraíam cheques e dinheiro do escritório, localizado em Belo Horizonte-MG. Após algum tempo do delito, a Polícia Militar localizou um dos suspeitos com dinheiro na cueca e efetuou a prisão.

O porteiro contou à polícia que, por volta das 22h, teria saído da portaria para jantar. No entanto, ele foi abordado pelos dois suspeitos ainda no primeiro andar do prédio, onde fica a cozinha. Em seguida, o porteiro foi amarrado e levado até um escritório no 10º andar.

Chegando no cômodo, o trabalhador presenciou o momento em que eles arrombaram o cofre e tiraram algo de dentro. Após revirarem toda a sala, os suspeitos voltaram ao primeiro andar e tentaram invadir outra sala, mas o alarme disparou e eles fugiram.

A polícia chegou ao local em seguida. O gerente do estabelecimento informou aos militares que foram roubados R$ 15 mil do cofre e três talões de cheque do banco Santander.

Com isso, a equipe da polícia realizou uma ronda pelo local e encontrou um homem, com uma mochila azul nas costas e uma réplica de arma de fogo na cintura. Ao ser questionado pelas autoridades, o homem confirmou que havia participado do assalto.

Com ele foram apreendidos R$ 820 que foram provenientes do roubo, segundo o próprio suspeito. A quantia estava escondida na cueca do investigado. Ao ser questionado sobre outros autores, ele citou apenas um, que teria fugido no sentido oposto ao dele. A polícia procura pelo outro suspeito.