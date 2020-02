Suspeito de assassinar motociclista é morto horas depois

PUBLICIDADE 

Suspeito de ter assassinado um motociclista na manhã do último sábado (1º), após uma confusão em um bar, um motorista foi morto no final da tarde do mesmo dia, em Rondonópolis, Cuiabá.

Erlon Sandro Lima do Nascimento, de 37 anos, foi encontrado pelas autoridades vítima de homicídio, com sinais de perfurações na cabeça. De acordo com o boletim de ocorrência, a chamada seria para atender um atropelamento.

A vítima estava caída próximo ao meio-fio e tinha cacos de vidro junto ao corpo. O carro utilizado para o crime foi encontrado com o vidro quebrado e manchas de sangue interior, abandonado a cerca de 500 metros de onde Erlon foi encontrado.

Erlon era apontado como suspeito de matar Marcos Lopes da Costa, de 38 amos, na madrugada de sábado, após um discussão em um bar. Marcos teria sido atingindo por uma pedrada na cabeça logo depois da briga no bar. Ninguém foi preso.