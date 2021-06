Suspeito de agressão contra apresentadora da Record é detido

Homem invadiu o prédio no qual a apresentadora reside e, na frente do filho dela, de 11 anos de idade, desferiu chutes, tapas e socos no rosto da vítima

Mateus Souza

Um homem suspeito de agredir uma apresentadora da TV Record foi detido na manhã desta segunda-feira (21). De acordo com a Polícia Militar de Goiás (PMGO), o homem foi identificado como ex-namorado da vítima. A mulher precisou passar por uma cirurgia devido às agressões. O caso ocorreu em Goiânia-GO. Ainda de acordo com a PMGO, na noite do último domingo (20), o homem invadiu o prédio no qual a apresentadora reside e, na frente do filho dela, de 11 anos de idade, desferiu chutes, tapas e socos no rosto, causando várias lesões e uma grave ferida na boca da vítima. A apresentadora foi ao hospital, onde precisou ser submetida a uma cirurgia. Após o crime, o homem tentou embarcar em um voo no Aeroporto Santa Genoveva, em Goiânia, porém foi reconhecido pela Polícia Federal. Policiais militares do 9º Batalhão foram acionados, e a equipe conduziu o suspeito à Delegacia Especializada no Atendimento à Mulher (DEAM).