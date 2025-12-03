Suspeito de agredir garota de programa morre após confronto com a polícia em GO

Uma mulher que atua como garota de programa foi agredida após deixar um motel em Aparecida de Goiânia, na Região Metropolitana. De acordo com o tenente Elvisley Martins, da Polícia Militar, dois homens suspeitos do ataque fugiram para Trindade. Um deles acabou preso; o outro morreu em confronto com policiais.

O caso aconteceu na madrugada desta segunda-feira (1º). Imagens de uma câmera de segurança registraram o momento em que a vítima caminha pela rua enquanto um carro a segue lentamente. O veículo faz o retorno, um dos ocupantes desce, alcança a mulher e a derruba no chão.

A Polícia Militar informou que a mulher foi encaminhada ao Hospital de Urgência de Goiânia (HUGO) com ferimentos graves. Segundo o tenente, os suspeitos teriam discutido com ela e a atacado com socos e golpes com garrafas.

Após a agressão, os dois fugiram em direção a Trindade, mas foram encontrados ainda na segunda-feira. Um deles foi detido e o outro, que se escondia em uma área de mata, entrou em confronto com a polícia e morreu.