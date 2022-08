Suspeito de agredir a companheira é espancado pela população

A vítima teve perfurações de arma branca, escoriações na face, dor e limitação no ombro direito. O quadro clínico é estável

Uma mulher de 37 anos de idade foi agredida pelo companheiro, de 43 anos, na madrugada desta quinta-feira (18), no bairro Rio do Meio, na cidade de Bayeux, na Grande João Pessoa. O suspeito de ter agredido a mulher foi espancado pela população.

O crime aconteceu na madrugada desta quinta (18), e de acordo com informações da Polícia Civil, o casal teria discutido e o suspeito atingiu a companheira com golpes na região do rosto, no ombro e na região abdominal.

Após a agressão, o suspeito fugiu e a vítima foi socorrida para o Hospital de Emergência e Trauma de João Pessoa. Por volta de 3h, a Delegacia de Homicídios foi acionada sobre a entrada de um homem que havia sido espancado pela população em Bayeux. Ao chegar no Trauma da Capital, os policiais tomaram conhecimento do que havia ocorrido com o homem e pediram para que a mulher que havia sido agredida fizesse o reconhecimento do rapaz, e ela afirmou que era o seu companheiro e ter sido ele o agressor.

O suspeito pela agressão deu entrada na unidade hospitalar por agressão e está sendo custodiado por policiais, além da equipe médica, pois o homem recebeu voz de prisão e a partir do momento que receber alta do hospital será levado para a carceragem da Central de Polícia de João Pessoa onde irá aguardar audiência de custódia.