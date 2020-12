Suspeito dá facada em homem cego

PUBLICIDADE

Um homem, de 29 anos, foi esfaqueado no pescoço durante uma discussão familiar. De acordo com a Polícia Militar, o suspeito do crime é cunhado da vítima, que é cega.

De acordo com o Boletim de Ocorrência, a vítima relatou à polícia que estava na casa do cunhado. Na sequência, o suspeito começou uma discussão com a irmã da vítima, que também possui deficiência visual.

A vítima teria entrado em luta corporal com o suspeito para defender a irmã. O cunhado portava um canivete e teria utilizado a arma branca para ameaçar a vítima de morte. Nesse momento, alguns familiares conseguiram desarmar o acusado, no entanto, ele se armou novamente com uma faca de cozinha. Por fim, o suspeito desferiu uma facada no pescoço da vítima.

O socorro médico e a polícia foram acionados. Quando os policiais chegaram ao local, testemunhas seguravam o agressor e outras socorriam a vítima para encaminhá-la ao pronto socorro.

O suspeito ainda tentou agredir um policial, mas foi detido. A vítima foi socorrida e encaminhada ao município de Ariquemes-RO.