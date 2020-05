Suspeito abandona US$ 1 milhão em rodovia durante perseguição nos EUA

PUBLICIDADE 

Durante uma perseguição em uma rodovia na California, nos Estados Unidos (EUA), um suspeito abandonou quase US$ 1 milhão (aproximadamente R$ 5,5 milhões) na estrada. O caso aconteceu na sexta-feira (1). O dinheiro foi recuperado e os suspeitos foram presos.

Momentos antes da perseguição, três carros do tipo SUV cometeram diversas infrações de trânsito na Interstate 5, no condado de Merced. Um policial tentou parar um dos veículos, que acelerou e fugiu, dando início à perseguição.

Policiais perseguiam um dos carros, quando um dos outros veículos atravessou a pista para tentar bloquear a passagem da viatura. Nesse momento, o motorista que estava sendo perseguido mudou para a via em sentido contrário.

Enquanto o policial manobrava para dar continuidade à perseguição, testemunhas viram quando o motorista parou o veículo, deixou duas caixas de papelão no acostamento e fugiu do local em alta velocidade.

Poucos metros depois, ele parou o carro e se entregou ao policial que estava na viatura, acompanhado por um cão policial, de nome Beny. Enquanto os policiais efetivavam a abordagem do suspeito, o outro veículo envolvido na perseguição foi reconhecido em um engarrafamento. O terceiro condutor também foi detido.



Testemunhas encontraram as caixas de papelão e acionaram a polícia. Ao recolher o material, as autoridades locais encontraram US$ 915 mil. Beny, treinado para farejar drogas, detectou cheiro de narcóticos no dinheiro e os detidos admitiram que estavam viajando para comprar maconha.