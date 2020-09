Surfista vestido de morte surfa em praia para alertar turistas sobre aglomerações; assista

PUBLICIDADE

No último fim de semana, um personagem vestido de morte surpreendeu banhistas na praia de Maresias, em São Paulo. O ‘cosplayer’ apareceu em pleno calor, vestindo uma roupa preta e com uma foice. A intenção da aparição inusitada foi conscientizar as pessoas sobre os riscos das aglomerações em meio à pandemia do novo coronavírus.

Por trás do personagem, está Carlos Bahia, conhecido surfista de Maresias. Já o responsável por produzir o vídeo foi Rafael de Oliveira. De acordo com Rafael, a intenção é reforçar a importância dos cuidados para evitar a contaminação e disseminação da Covid-19.

Além de ser impactante, a figura que aparece surfando em meio aos banhista provocou risadas. Durante a ação, Carlos vai em direção ao mar com a prancha e volta surfando. Ao chegar em terra firme, ele interage com o público e também anda pela avenida principal de Maresias.

Com o calor acima de 30 ºC e a flexibilização, as praias no litoral norte paulista têm registrado movimento intenso de turistas aos finais de semana.

Rafael produz uma série de vídeos de surf que são postados na plataforma de vídeos Youtube. Já foram gravados seis vídeos, que têm o intuito de mostrar lugares legais para surfar, além de compartilhar informações acerca de equipamentos para surfe e sobre a importância da conscientização da preservação do espaço da praia.