Suposto caso extra-conjugal pode ser causa da execução de um investigador em Campo Grande

Um investigador da Polícia Civil Arthur Kemishian, de 30 anos, foi executado na noite da última quinta-feira (6), em Sete Quedas, a 466 quilômetros de Campo Grande. Segundo investigações, a morte estaria relacionada a um suposto caso extra-conjugal.

A vítima foi morta com cerca de 12 tiros. Um rapaz de 19 anos foi preso e um adolescente de 17 apreendido. De acordo com as autoridades, o suspeito mais velho teria descoberto que o investigador estaria tendo um caso com a namorada dele, e então o atraiu para o local do crime. Antes que Arthur descesse do carro, ele atirou e fugiu com a ajuda do adolescente.