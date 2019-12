Suposta aparição de Nossa Senhora aparecida em Minas Gerais

PUBLICIDADE 

O domingo (29) foi movimentado para os devotos de Nossa Senhora Aparecida. Uma suposta aparição fez com que uma multidão de fiéis fosse até o local, que fica em meio as rochas de Verdelândia, na região norte de Minas Gerais.

Para os curiosos de plantão, circulam pela rede videos e fotos que mostram pessoas orando e rezando pela aparição da mãe de Jesus. Para ser mais exato, as imagens são do local que fica próximo a rodovia MG-401, que liga Janaúba à Manga.

De acordo com relatos de testemunhas, uma luz brilhou em um ponto expecífico entre 11h30 e 12h30, o que gerou a comoção de quem por ali estava.

“Deus está dando essa graça de fazer aparecer a imagem de Nossa Senhora. É uma obra de Deus. Eu tive a graça de ver Nossa Senhora até acenando com a mão para mim”, contou um homem.

“Trata-se de um fenômeno natural. Essa gruta possui uma segunda entrada pelo teto desmoronado, por onde entra luz solar. Somente acontece nesta época do ano, às vésperas da festa de reis, devido a posição do sol que incide luz diretamente sobre uma parede lateral da gruta que possui um leve inclinação. Por vezes a parede escorre água das chuvas fazendo com que o brilho fique mais intenso”, esclarece um internauta incrédulo.