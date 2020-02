Sucuri de 1,5 metro dá susto em posto de saúde

PUBLICIDADE 

Na última segunda-feira (3), uma sucuri de 1,5 metro apareceu em um posto de saúde de Taquarussu, Mato Grosso do Sul, e inaugurando o o período de recolhimento de animais deste ano na cidade.

A secretaria de meio ambiente recolheu o animal e o devolveu em uma área de mata. De acordo com a coordenadora da unidade, Maria Rocha, um agente de saúde encontrou a cobra já na porta da unidade. As informações são do site G1.

Conforme Maria, o flagrante ocorreu quando parte dos colaboradores já se preparavam para ir embora. “Não tinha mais pacientes e do nada escutei uns gritos dizendo que tinha uma cobra no posto de saúde. A sucuri era bem grande”, explicou.

De acordo com a secretaria do meio ambiente, a cobra foi solta em uma área alagada da cidade sem ferimentos.