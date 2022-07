Sucuri com cinco metros de comprimento é encontrada em usina da Chesf no sul da Bahia

Uma sucuri com cerca de cinco metros de comprimento foi achada dentro de uma canaleta da Usina de Funil, na cidade de Ubatã, no sul da Bahia

Na tarde desta segunda-feira, 25, uma sucuri com cerca de cinco metros de comprimento foi achada dentro de uma canaleta da Usina de Funil, na cidade de Ubatã, no sul da Bahia. O animal foi visto por funcionários enquanto eles limpavam tampas de turbinas.

Para retirar a cobra do local foi necessária uma força-tarefa, com nove homens, devido ao tamanho e ao peso. Como o animal aparentava estar, bem, eles realizaram a soltura por conta própria, nas águas do Rio de Contas.

Ninguém ficou ferido na ação.

De acordo com os trabalhadores, esta não foi a primeira vez que uma cobra de grande porte foi vista nas dependências da usina, que faz parte do complexo da Companhia Hidrelétrica do São Francisco (Chesf).

O Corpo de Bombeiros recomenda que, caso uma cobra ou outro animal silvestre seja visto, a população entre em contato com a corporação ou com a polícia ambiental, para que a captura seja feita por especialistas, sem riscos à saúde das pessoas e do próprio bicho.