Startup OurCard representará o Brasil no evento Web Summit Lisboa, em Portugal

Após aprovação em seletiva internacional, a startup OurCard, administrada

pela empresa brasileira Sanchez Lab, que tem sede em Ribeirão Preto, no

interior do Estado de São Paulo, irá representar o Brasil num dos principais

eventos mundiais voltados para tecnologia, a Web Summit Lisboa, em

Portugal, que ocorrerá entre os dias 12 a 17 de novembro, com um stand

próprio.

O Web Summit é um evento internacional que congrega CEOs de empresas de

tecnologia, startups em rápido crescimento, investidores e outros tomadores de

decisão para debater quais os próximos passos e desafios tecnológicos na

indústria. Um dos pontos altos do Web Summit é o fato de ser uma das

maiores e mais importantes conferências de tecnologia, inovação e

empreendedorismo no mundo.

Em 2022, em sua 14ª edição, o evento contou com mais de 70 mil

participantes, que puderam participar de palestras sobre os temas afetos às

empresas de base tecnológica, exposição de grandes empresas e instituições

internacionais, promoção de conexões entre empresas e investidores,

capacitações, oportunidades de divulgação para startups, e promoção da

imagem das instituições apoiadoras.

A OurCard é a ligação entre o mundo real e o digital. A startup oferece uma

conexão rápida, precisa e sustentável para unir pessoas e empresas, uma

verdadeira modernização dos tradicionais cartões de visitas, que ficaram

obsoletos, limitados e ineficientes, já que atualmente 10 bilhões de cartões são

descartados somente no Brasil, ocasionando 10.000m² de mata nativa

desmatada todos os anos no mundo.

A startup é única, pois além de proporcionar economia financeira,

sustentabilidade e diversificação, também disponibiliza um poderoso painel

analítico, totalmente personalizado.

“A monetização para a nossa startup é simples e direta. Oferecemos cartões e

pulseiras com tecnologia NFC e QRCode, que são vendidos por meio de

assinaturas anuais. Ambos são atrelados ao nosso dashboard para gestão dos

itens e análise dos dados gerados. Além disso, realizamos cross-selling através

da venda direta de combos de cartões e pulseiras, o que nos permite oferecer

um valor agregado ao cliente. Para além disso, já possuímos em nosso

roadmap novos produtos para realizar o up-selling em nossa base de clientes,

o que nos permitirá expandir nossa receita com novas ofertas”, explica o CEO

da Sanchez Lab, Dr. Jorge Sanchez.

A OurCard surgiu para atender uma demanda em outra startup, após os seus

fundadores identificarem a viabilidade comercial e a escalabilidade do novo

produto, bem como seu potencial em prol da sustentabilidade, economia

circular, ESG (Environmental, Social e Governance, na sigla em inglês –

Ambiental, Social e Governança, em português) e as metas mundiais e

ecológicas da ONU (17 ODS).

Ou seja, a solução foi pensada para empresários que têm a necessidade de

realizar networking em reuniões de negócios, eventos, palestras, prospecção e

atendimento ao cliente.

Importância Ambiental

Segundo Dr. Jorge Sanchez, sócio fundador da Sanchez Lab, a questão

ambiental foi decisiva, isto porque, para ele, “a Sanchez Lab busca investir e

fomentar o ecossistema de inovação na região, preferencialmente dentro de

uma cultura de responsabilidade social e ambiental”.

Para Rafael Barioni, sócio responsável pela área de tecnologia e inovação, o

investimento busca posicionar a Sanchez Lab em prol de uma mudança “verde”

e a startup OurCard atua na redução do impacto ambiental com a impressão

dos cartões de visita em sintonia com a sustentabilidade, economia circular,

ESG, as metas mundiais da ONU (ODS) e o ESG".

"Esta é uma parceria importante para o presente e para o futuro da nossa

OurCard, uma conquista muito celebrada pelos founders, colaboradores e

clientes", afirma Silvio Cabral Jr, CIO da OurCard.

Helga Sanchez, sócia da Sanchez Lab, reforça ainda a principal proposta da

OurCard: “quanto ao impacto ambiental no que tange a eliminação da

impressão dos cartões de visita, movimento este em sintonia com o ESG". Ou

seja, a abordagem é utilizada para avaliar e nortear ações de corporações em

prol de objetivos sociais e práticas voltadas ao meio ambiente.

Cada vez mais, iniciativas alinhadas ao ESG ganham destaque no Brasil, onde

somente 4% dos resíduos sólidos que poderiam ser reciclados são enviados

para esse processo, de acordo com a ISWA (International Solid Waste

Association, na sigla em inglês).

A taxa do país está abaixo da registrada por nações com grau de

desenvolvimento econômico e faixa de renda semelhantes, como África do Sul,

Argentina, Chile, e Turquia, que têm média de 16% de reciclagem.