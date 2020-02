“Sou forte”, diz Gracyanne Barbosa em foto nua

PUBLICIDADE 

Nessa terça-feira (18), Gracyanne Barbosa movimentou as redes sociais após postar foto nua no Instagram. No clique, a esposa do cantor Belo falou um pouco mais sobre sua personalidade.

“Meu empoderamento vem de dentro de mim. Quando me olho no espelho, reconheço quem sou e a força que tenho. Sou forte não só de aparência, estatura, mas forte nas minhas verdades e naquilo que acredito”, falou.

Com a imagem, Gracyanne recebeu diversos elogios de seus seguidores. Ela vem publicando, em suas redes sociais, uma série de fotos feitas especialmente para o carnaval de 2020.