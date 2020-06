Sonda europeia se posiciona para registrar imagens mais próximas do Sol já feitas

PUBLICIDADE

A missão Solar Orbiter pretende explorar o corpo celeste de uma forma nunca antes feita. Para isso a sonda enviada pela Agência Espacial Europeia (ESA) se aproximou da estrela, nessa segunda (15), e chegou a 77 milhões de quilômetros de sua superfície.

Os pesquisadores que trabalham na missão se preparam para testar os dez instrumentos da espaçonave, incluindo os seis telescópios a bordo. Todo esse equipamento servirá para captar imagens do Sol em alta resolução. Os registros serão divulgado por volta de julho, conforme informou o cientista do Projeto Solar Orbiter, Daniel Müller.

“Nunca tiramos fotos do Sol a uma distância mais próxima que essa”, diz Daniel. “Houve close-ups de alta resolução, por exemplo, feitos pelo telescópio solar Daniel K. Inouye, de quatro metros, no Havaí, no início deste ano. Mas da Terra, com a atmosfera entre o telescópio e o Sol, você só pode ver uma pequena parte do espectro solar que pode ver do espaço.”

“Nossos telescópios de imagem ultravioleta têm a mesma resolução espacial que a do Solar Dynamic Observatory (SDO) da Nasa, que tira imagens de alta resolução do Sol de uma órbita próxima à Terra. Como atualmente estamos na metade da distância do Sol, nossas imagens têm o dobro da resolução do SDO durante esse periélio”, diz Daniel.

