Soluções eficientes: Empresa Desentupidor Profissional compartilha dicas de como desentupir pias com sucesso

Especialistas da empresa compartilham as melhores técnicas para solucionar esses contratempos

Quem nunca foi pego de surpresa com um entupimento da pia da cozinha ou do banheiro interrompendo as atividades do dia a dia?



Seja na hora de preparar uma refeição, lavar a louça ou cuidar da higiene pessoal, um entupimento inesperado pode causar verdadeiros transtornos. Nessas horas, o ideal é contar com dicas eficientes para resolver o problema de maneira rápida e eficaz, certo?



Nesta matéria, os especialistas João Victor Sales e Gleison Pinheiro, sócios de uma desentupidora localizada em São Paulo (SP), compartilham as melhores estratégias para simplificar o processo. Continue lendo e descubra como desentupir a pia de forma eficiente, sem complicações.



Segurança e eficácia no desentupimento

Imagem: reprodução

Uma das soluções mais simples, acessíveis e principalmente seguras de solucionar o problema é utilizar o desentupidor manual.



“Para utilizá-lo da maneira correta, posicione-se sobre o ralo, pressione para promover a sucção e puxe rapidamente”, explica João Sales, técnico há mais de 20 anos.

A outra opção é utilizar a água quente para tentar dissolver gorduras e resíduos, desobstruindo a passagem.



“Essa solução é ideal para entupimentos leves. Lembre-se de que a temperatura deve ser tolerável para não danificar tubulações”, alerta Gleison.

Por fim, os especialistas pontuam que a limpeza do sifão também pode ser uma saída eficiente para resolver em casos mais persistentes.



“Coloque um balde embaixo do sifão, desenrosque-o cuidadosamente e limpe os detritos acumulados. Essa limpeza pode ser o motivo que está impedindo o bom funcionamento da tubulação”, destacam.



É importante ressaltar que, embora essas dicas sobre como desentupir pia sejam eficazes em muitos casos, nem sempre é possível resolver o problema com soluções caseiras.

Entupimentos mais persistentes ou complexos podem exigir a intervenção de profissionais experientes. Se você já tentou essas técnicas e o entupimento persiste, procure uma empresa desentupidora experiente e qualificada.

Imagem: reprodução



“Quando nos deparamos com um cano entupido, é comum ouvirmos diversos conselhos e dicas sobre como resolver o problema. No entanto, nem sempre essas informações são precisas. Dependendo da situação, tentar resolver sozinho pode agravar o problema”, avisa Gleison.

Desse modo, contar com uma empresa desentupidora é o melhor caminho para evitar dores de cabeça e resolver o problema de uma vez por todas.

“Um profissional vai saber exatamente como solucionar a questão, da maneira mais rápida e eficaz possível”, conclui o diretor João Victor Sales.



