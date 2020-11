Socorrista resgata cachorro que caiu em lago congelado

PUBLICIDADE

Um socorrista salvou um cachorro que caiu em um lago congelado na cidade de Nizhny Tagil, na Rússia.

Um vídeo do salvamento foi amplamente divulgado através dos veículos de mídia. Nele, é possível ver o homem entrando na água e quebrando o gelo com as mãos para resgatar o animal. Para realizar o salvamento, o socorrista ficou preso a uma corda que era segurada do lado de fora do lago, por outro profissional. Após o resgate, uma mulher cobriu o cachorro com um cobertor.

De acordo com algumas testemunhas, o cão caiu no lago ao correr atrás de aves. Alguns populares tentaram resgatar o animal por conta própria, mas, por fim, decidiram acionar o serviço de emergência.

Segundo a imprensa russa, o animal vivia abandonado nas ruas de Nizhny Tagil desde que seu dono morreu.