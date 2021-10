Sobrinho mata tio a facadas após discussão

A Polícia Militar foi acionada e encontrou o suspeito escondido na casa de um amigo

Na madrugada desta quarta-feira (13), um homem foi preso suspeito de matar o próprio tio com um golpe de faca no peito. O caso aconteceu no povoado de Brejão (PI).

De acordo com a delegada Haline Reis, a vítima foi identificada como Clebson Pereira da Silva. O crime aconteceu após ele ter uma discussão com o sobrinho quando ingeriam bebida alcóolica.

O homem foi conduzido para a Delegacia de Bom Jesus, onde foi autuado em flagrante pelo crime de homicídio.