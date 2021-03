Sobrevivente de voo da Chapecoense sofre acidente

Boliviano Erwin Tumiri estava em um ônibus que acabou capotando em uma rodovia e deixou 21 vítimas fatais

Um dos seis sobreviventes da tragédia com o voo da Chapecoense, em 2016, sofreu outro acidente grave. O boliviano Erwin Tumiri estava em um ônibus que acabou capotando em uma rodovia e deixou 21 vítimas fatais na madrugada dessa terça-feira (2).



O veículo capotou em uma rodovia, perto da cidade de Ivirgarzama, na Bolívia. Apesar da gravidade do acidente, o rapaz sofreu apenas lesões no joelho e arranhões nas costas.



O acidente aéreo que vitimou a delegação da Chapecoense ocorreu em 28 de novembro. Ao todo, 71 pessoas morreram na queda do avião.