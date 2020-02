Sobe para 69 o número de denúncias de agulhadas no carnaval

PUBLICIDADE 

O número de vítimas de possíveis agulhadas, durante o carnaval 2020, subiu para 69. De acordo com a Secretaria de Saúde de Pernambuco, inicialmente os casos teriam acontecido em Recife e Olinda. Agora foram registrados casos em Jaboatão dos Guararapes, na Região Metropolitana, e também no município de Orobó, no Agreste do Estado pernambucano.

São 41 vítimas do sexo feminino e 28 masculino, que alegaram terem sido furadas por agulhas durante as festas de carnaval. 65 pacientes realizaram triagem e passaram por um procedimento de profilaxia pós-exposição (PeP) para prevenir a infecção pelo HIV e outras infecções.

As outras vítimas não passaram pelo procedimento, algumas porque se negaram e outras por já terem passado da janela de 72 horas necessárias para o início da medicação. Todos foram liberados e orientados a retornarem em 30 dias.

Algumas vítimas não souberam descrever com precisão as circunstâncias e o momento em que foram tocadas pelo objeto perfurante.

Os índices de transmissão por meio de picadas com agulhas infectadas são considerados baixos, em média apenas 0,3%. Todos os pacientes também receberam a indicação de procurar os órgãos policiais para investigação das ocorrências.

As denúncias foram registradas no posto de atendimento 24h que a PCPE. A unidade conta com equipes formadas por delegados, escrivães, agentes e peritos papiloscopistas. Os policiais civis coletaram os depoimentos, dentro do procedimento das diligências, para identificar e capturar os suspeitos.