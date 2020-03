Sistema imunológico forte e bem protegido com vitaminas e minerais essenciais

PUBLICIDADE 

O sistema imunológico é responsável por proteger o organismo de invasores e micro-organismos que podem ser prejudiciais à saúde e que causam diversos tipos de doenças. Dessa forma, ele é capaz de identificar esses agentes externos, conhecidos como patógenos, ativando as defesas do organismo e evitando infecções.



Existem dois tipos de imunização no organismo que são os mecanismos que o corpo utiliza para se proteger. A Imunização passiva é aquela transferida principalmente da mãe para o bebê. Este recebe todos os anticorpos produzidos pela mãe durante a gestação. Já a imunização ativa é adquirida de forma natural, por meio do contato com os patógenos, quando o próprio organismo consegue construir os anticorpos necessários para combater a infecção, ou por meio artificial, através de vacinas.



É importante que o organismo esteja saudável para que construa as defesas ideais contra as infecções mais rapidamente. A pratica de exercícios físicos e hábitos alimentares saudáveis, com a ingestão de vitaminas C, selênio e zinco, são fatores chave para fortalecer o sistema imunológico.



IMUNO BOOST é um suplemento alimentar rico nesses ingredientes, que foi desenvolvido pensando no cuidado de toda a família. Composto por Vitamina C e E que possuem alto valor antioxidante e auxiliam na proteção aos danos causados pelos radicais livres (agentes que enfraquecem o sistema imunológico facilitando a entrada de infecções).



A Vitamina D controla os níveis de concentração de cálcio e fósforo no organismo, permitindo que o intestino absorva melhor estes nutrientes e assim formando e protegendo os ossos. Já a Vitamina A protege a saúde dos olhos e ainda contribui para a manutenção das mucosas e fortalece o sistema imune.



IMUNO BOOST ainda possui minerais essenciais para o organismo. O Zinco, Selênio e o Cobre além de aumentarem a imunidade, protegem a saúde do coração e ajudam a prevenir doenças degenerativas.



Por fim, IMUNO BOOST conta com 400 miligramas de Glutamina em sua dosagem. A Glutamina é um aminoácido que produz energia para o organismo, servindo de combustível para o sistema imunológico e ainda colabora para a construção das proteínas, ajudando a melhorar a performance e o desempenho para quem pratica atividades físicas.



Estar atento ao cuidado com o sistema imunológico é de extrema importância durante essa época do ano em quem as doenças infecciosas têm maior incidência sobre a população. A Smart Life possui uma linha completa de suplementação para a saúde e cuidado de todo o organismo.



Conheça o IMUNO BOOT, o novo lançamento da marca Smart Life para o mercado brasileiro e ofereça proteção e cuidado para a saúde de toda a família.

Estadão Conteúdo