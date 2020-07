Símbolo misterioso em plantação gera teorias e atrai turistas

PUBLICIDADE

Uma figura intrigante surgiu em uma lavoura de trigo em Vimy, na França. O aparecimento inusitado e misterioso gerou diversas teorias entre os curioso, que vêm para a cidade apenas para testemunhar o desenho.

Enquanto muitos viajam para conhecer de perto o sinal, o agricultor dono da propriedade relata que o fenômeno gerou prejuízos, já que cerca de 300 metros quadrados de trigo foram perdidos. Além disso, a gigantesca figura apareceu um pouco antes do período de colheita.

As pessoas especulam a respeito da origem do desenho. Alguns levantam a hipótese de envolvimento de extraterrestres. Outros elaboram teorias mais complexas, de que o desenho tem relação com os cavaleiros templários e ao passado turbulento da cidade, devastada pelos combates na Primeira Guerra Mundial.