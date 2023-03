Sete pessoas são presas suspeitas de envolvimento em rede de prostituição infantil

Um dos suspeitos é investigado pelo crime de pornografia infantil

A Polícia Civil do Rio Grande do Sul, deflagrou nessa segunda-feira (13) a Operação Purgato, com o objetivo de combater os crimes de prostituição infantil e de aliciamento de menores. Sete indivíduos foram presos e objetos relacionados aos crimes investigados foram apreendidos.

Segundo a Delegada Amanda Andrade, coordenadora da ação, o nome da operação tem origem do verbo em latim “purgare”, que remete àquilo que precisa ser limpo, assim como a prática da prostituição infantil, que deve ser banida da sociedade. Da mesma forma, o nome tem relação com o fato de que o principal suspeito é dono de uma empresa de limpeza.

A operação contou com apoio de diversas Delegacias ao redor do Estado. As investigações seguem a cargo da Delegacia de Proteção à Criança e ao Adolescente de Uruguaiana.