Sete pessoas morrem em acidente na BR-386, em Constantina, diz PRF

Na manhã desta segunda-feira, 04, sete pessoas morreram em um acidente de trânsito que aconteceu na BR-386, em Constantina, no Norte do estado. Inicialmente, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) divulgou que o acidente aconteceu em Sarandi, informação corrigida mais tarde.

Segundo a Prefeitura de Constantina, as vítimas foram identificadas como Magno Zanella, Wilson Ramos, Adazila de Oliveira Ramos, Ana Bruna Cavalheiro da Silva, Helena Vitória da Silva Rodrigues, Geni Emília dos Santos e Silvana Remonti Zenatti.

Segundo informações preliminares da PRF, um caminhão e uma van bateram de frente na altura do km 111, por volta das 6h30. O local fica próximo ao trevo para Constantina, onde há uma curva aberta e ultrapassagens são proibidas.

A colisão ocorreu na pista em que transitava a van, o que sugere que o caminhão invadiu a pista contrária. Ainda não se sabe o motivo disso ter acontecido.

As vítimas estariam na van, que pertence à Secretaria Municipal de Saúde de Constantina e transportava pacientes. Morreram o motorista e todos os passageiros. Já o motorista do caminhão se feriu, foi socorrido pelo Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e encaminhado para receber atendimento médico em um hospital da região.

O trânsito no local está totalmente bloqueado para que a PRF preste o atendimento necessário e levante provas que ajudem a entender em que circunstâncias do acidente aconteceu.

O trecho bloqueado fica 24 km após a cidade de Sarandi, em direção à São José das Missões, no sentido Capital-Interior.

A Prefeitura de Constantina informa que, devido ao acidente, estão suspensas as atividades em todas as repartições públicas e escolas do município nesta segunda, 4, e terça, 5. Os postos de saúde Central e do bairro São Roque estarão atendendo apenas urgência e emergência.