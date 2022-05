Sete pessoas morrem e 13 ficam feridas em acidente com ônibus da saúde, em Marechal Cândido Rondon

O ônibus pertence à Prefeitura de Pato Bragado, cidade do oeste do Paraná, e transportava passageiros para tratamento médico até Cascavel

Na manhã desta segunda-feira, 2, um acidente com um ônibus deixou sete pessoas mortas e outras 13 feridas, em Marechal Cândido Rondon, na região oeste do Paraná.

O ônibus pertence à Prefeitura de Pato Bragado, cidade do oeste do Paraná, e transportava passageiros para tratamento médico até Cascavel.

O acidente aconteceu próximo ao distrito de Iguiporã, no interior de Marechal Cândido Rondon. O ônibus saiu da pista e parou em uma região de mata.

A Polícia Rodoviária Estadual acredita que um veículo carregado com milho tenha se envolvido no acidente, ocorrendo uma colisão lateral. Ainda de acordo com a polícia, o veículo deixou o local da batida.

A ocorrência mobilizou equipes do Samu, Corpo de Bombeiros, Defesa Civil, Polícia Rodoviária e frota municipal. Os feridos foram encaminhados para a Unidade de Pronto Atendimento de Marechal Cândido Rondon.

Vítimas

Segundo a Secretaria Municipal de Saúde de Pato Bragado, as vítimas que morreram são as seguintes: Nelson Ditz, João Szczuk, Ivone Carmen Gentelini, Cesar Schaeffer, Lurdes Monteiro e Fabiana Monteiro.

A sétima vítima ainda não foi identificada.