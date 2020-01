Sem gasolina, Leonardo empurra Ferrari e brinca no Instagram: “Só na banguela” 

PUBLICIDADE 

Neste domingo (19), cantor sertanejo Leonardo postou um vídeo que divertiu os fãs no Instagram. Ele aparece empurrando um carro de luxo no meio da noite. “Rapaz, do que adianta ter Ferrari e não pôr gasolina? Essa desgraça”, brincou o cantor.

Usando a #liso, Leonardo mandou um recado para os fãs de automóveis. “Marque seu amigo que só anda na banguela”, escreveu.

Com quase 1,5 milhão de visualizações até a tarde de domingo, o vídeo atraiu milhares de comentários bem-humorados dos seguidores.