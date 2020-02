Sem espaço nos profissionais, goleiro Bruno busca clube da várzea para voltar a jogar

PUBLICIDADE 

Depois de tentar voltar ao futebol profissional após sair da cadeia pelo assassinato da ex-namorada Eliza Samúdio, o goleiro Bruno assinou contrato com um time amador de Minas Gerais.

O Registanea Esporte Clube anunciou a contratação do goleiro pelas suas redes sociais. a equipe amadora disputa campeonatos amadores de Varginha-MG e também no sul do estado.

Nas postagens, Bruno aparece em fotos com a camisa do time e assinando contrato. Com 35 anos, o goleiro tentou voltar aos profissionais e chegou a assinar com o Poços de Caldas e também o Operário-MT. Entretanto, as tentativas esbarraram na reação negativa dos seus torcedores e patrocinadores do clube.