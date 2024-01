Seis pessoas morreram após explosão de caminhão de gás na Mongólia

Entre as vítimas, estão três bombeiros que trabalhavam no local do acidente

Seis pessoas perderam a vida e outras 11 ficaram feridas em decorrência da explosão de um caminhão de gás em Ulaanbaatar, na Mongólia, na quarta-feira (24). Entre as vítimas, estão três bombeiros que atuavam no local para conter as chamas resultantes do incidente. O veículo em chamas transportava uma carga de 60 toneladas de gás natural liquefeito, e as labaredas se propagaram rapidamente pelas ruas e edifícios circunvizinhos, incluindo áreas residenciais. O incêndio causou a destruição de dezenas de veículos, e os moradores locais foram aconselhados a evacuar suas residências diante da ameaça iminente. A magnitude da emergência exigiu a mobilização de mais de 600 bombeiros e 100 veículos de resgate para conter as chamas e realizar operações de resgate.