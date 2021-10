Seis morrem e 15 ficam feridos em ataque em festa na capital baiana

Policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) investigam o caso. Até agora, nenhum suspeito do crime foi preso

Aliny Gama

São Paulo, SP

Homens armados atiraram contra participantes de uma festa ‘paredão’, em Salvador, na Bahia, mataram seis pessoas e deixaram 15 baleados, na madrugada desta quarta-feira (13). A festa ocorreu na travessa Oito de Dezembro, no bairro do Uruguai.



Policiais do DHPP (Departamento de Homicídios e Proteção à Pessoa) investigam o caso. Até agora, nenhum suspeito do crime foi preso.



A PM (Polícia Militar) informou que equipes realizavam ronda pela área quando foram acionadas por testemunhas, que relataram que estava ocorrendo um tiroteio. A PM informou que realizou buscas na região para localizar os suspeitos do crime, mas ninguém foi preso.



Segundo a Polícia Civil da Bahia, duas pessoas morreram no local, antes do socorro médico chegar. Outras quatro morreram ao serem socorridas para diferentes hospitais de Salvador.



As vítimas baleadas também foram socorridas para diferentes unidades hospitalares, como as UPAs (Unidade de Pronto Atendimento) do bairro Santo Antônio e de San Martins, HGE (Hospital Geral do Estado) hospital do Subúrbio. Ainda não há informações sobre o estado de saúde delas.



Cinco das vítimas fatais foram identificadas: Adriane Oliveira Santos, Alexsandro dos Santos Seixas, Deivison da Conceição Santos Santana, Jailton Sales dos Santos e Terezinha Sales dos Santos. A sexta vítima segue sem identificação.

A polícia disse que quando o grupo armado chegou ao local atirando ocorreu confronto entre os atiradores e participantes do paredão, mas não informou se os atiradores atiraram a esmo ou se tinham alvo certo e qual a motivação do ocorrido.



A Polícia Civil da Bahia informou que a diretora do DHPP, delegada Andréa Ribeiro, vai repassar informações que já foram colhidas pelos investigadores do DHPP no final desta manhã