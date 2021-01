Seis em cada dez trabalhadores se sentem sexualmente atraídos pelo chefe, diz pesquisa

PUBLICIDADE

De acordo com uma pesquisa da Zety Brasil, um website sobre carreira, 66% dos trabalhadores se sentem sexualmente atraídos pelo chefe. No entanto, a ocorrência de namoros com essa dinâmica é de 11%. Já entre os funcionários do mesmo nível hierárquico, essa taxa sobe para 24%.

Essas números decorrem do fato da maioria das empresas não permitirem relacionamento pessoal entre funcionários, mesmo que de parentesco.

Mesmo quando o namoro entre funcionários é permitido, o relacionamento amoroso no ambiente de trabalho pode comprometer o profissionalismo do casal. A especialista em Recursos Humanos e sócia-diretora da Yluminarh, Ylana Miller, afirma que mesmo cumprindo o dever de casa, o casal poderá estar exposto a olhares maldosos.

A pesquisa aponta ainda que 26% dos trabalhadores afirmam já terem “ficado” com colegas de trabalho, no escritório. Segundo Ylana, isso deve ser evitado.