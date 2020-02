Segundo estudo, vingança contra vilões é mais desejada que perdão

PUBLICIDADE 

Segundo um estudo feito por pesquisadores da The Ohio State university, nos Estados Unidos a vingança imprimida em vilões é o melhor final ao passo que o perdão não é tão requisitado.

Os pesquisadores analisaram a reação de estudantes diante de possíveis histórias para um programa de televisão.

na maioria dos cosos, entrevistados analisaram as vinganças imprimidas nos vilões como “divertidas”. Ao passo que, nas histórias de perdão, as histórias foram classificadas como menos divertidas, mas também foram consideradas as mais tocantes, comoventes e instigantes.

Segundo um dos professores do estudo, Matthew Grizzard, o estudo releva uma “lado sombrio”, que aprecia a vingança no ser humano.

Os estudos revelaram que é da natureza humana esperar uma vingança como forma de punição. “Já a falta de punição requer um nível de deliberação que não nos chega naturalmente”, lembra Matthew. “Mas podemos apreciá-la, mesmo que não pareça particularmente agradável”, diz.