Satélites europeus flagram vazamento de óleo no Ártico russo

20 mil tonelada de óleo diesel vazaram em um rio dentro do Círculo Polar Ártico, na Sibéria. Foi possível ver as marcas causadas acidente, que ocorreu na semana passada, através de satélites no espaço.

O material estava contido em um tanque de combustível de uma usina elétrica, perto de Norilsk. O reservatório despencou na sexta-feira (29 de maio) e causou o derramamento do óleo (identificável nas fotos em vermelho carmesim) visível nos dias 31 de maio e 1º de junho.

“O diesel é mais tóxico que o petróleo e, no momento, as circunstâncias pareciam ser tão massivas que não podemos esperar um nível eficiente de limpeza sem as contribuições do nível federal”, disse Alexey Knizhnikov, da ONG WWF-Rússia, em um comunicado. “Gostaria de lembrar que, de acordo com a legislação da Federação Russa, derramamentos de petróleo superiores a 5 mil toneladas são um problema de nível federal.”

Testemunhas relataram que o óleo percorreu cerca de 12 km a partir do local do acidente. O rio Ambarnaya deságua no lago Pyasino e foi indicado como um importante indicador climático para medir o carbono liberado da matéria vegetal e do solo no Ártico, segundo o Nasa Earth Observatory.

O vice-primeiro ministro do governo da região Anatoly Tsykalov afirmou que dificilmente o vazamento tenha atingido o corpo d´água. No entanto, a confirmação dependerá de testes de laboratório. Ao menos 252 pessoas e 72 veículos estão trabalhando na limpeza da área

