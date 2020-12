Sargento reformado da PM é preso suspeito de matar esposa após ceia de Natal

PUBLICIDADE

Um sargento reformado da Polícia Militar, de 53 anos, foi preso na manhã desta sexta-feira (25), suspeito de matar a esposa, de 45 anos. De acordo com a Polícia Civil, a mulher veio a óbito após ser atingida por dois disparos de arma de fogo.

De acordo com a família da vítima, a cabelereira Anna Paula Porfírio dos Santos era casada com o militar Ademir Tavares de Oliveira há 20 anos. Anna deixa uma filha de 12 anos, fruto do relacionamento com o suspeito. O crime aconteceu em Alto do Mandu, na Zona Norte do Recife-PE.

Durante a madrugada, a Polícia Militar (PM) foi acionada para atender a ocorrência. De acordo com as investigações, o crime depois da ceia natalina, no quarto do casal.

A Divisão de Homicídios e Proteção à Pessoa chegou ao local e prendeu o suspeito, que não ofereceu resistência e entregou a arma utilizada no crime. A vítima foi atingida por dois disparos, um no tórax e outro na face.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

O homem foi conduzido ao Instituto de Medicina Legal (IML) e, em seguida, ao BPChoque.