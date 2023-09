Sargento da PM é preso após roubar caminhonete e um celular em GO

O motivo do crime estaria relacionado a uma dívida não quitada pela vítima, à qual o policial teria emprestado dinheiro

Um sargento da Polícia Militar foi detido sob suspeita de ter roubado uma caminhonete e um celular em Mineiros, cidade localizada no sudoeste de Goiás.

A prisão do sargento ocorreu na última quarta-feira (13), quando a vítima, um homem de 26 anos, relatou à polícia que o sargento já o havia ameaçado de morte durante uma ligação telefônica. Além disso, o homem informou que havia tentado negociar a dívida com o policial militar, mas suas tentativas foram infrutíferas.

Em um encontro marcado entre as partes, o suspeito teria anunciado sua intenção de dirigir o veículo da vítima. Munido de uma arma de fogo, o sargento forçou o homem a sair do veículo e, em seguida, fugiu com a caminhonete e o celular da vítima. O policial militar foi detido em flagrante e deve enfrentar acusações de roubo.

A Polícia Militar divulgou uma declaração afirmando que não tolera nenhum tipo de desvio de conduta por parte de seus membros e informou que o sargento em questão foi ouvido e encaminhado ao presídio militar em Goiânia.