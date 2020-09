São Tomé das Letras é única cidade sem casos de Covid-19 no Sul de MG

PUBLICIDADE

São Tomé das Letras-MG está isolada há seis meses, o que a fez ser a única cidade do estado sem casos de contaminação pelo novo coronavírus. Na terça-feira (8), após Fama-MG registrar seu primeiro caso, São Tomé das Letras ficou sozinho no posto tão invejado, em meio à crise sanitária.

Desdo o início da pandemia, a cidade não tem permitido o ingresso de turistas. A medida de isolamento teve início no dia 17 de março, quando a Prefeitura de São Tomé das Letras decretou a suspensão da entrada de turistas na cidade. A medida, inicialmente, tinha duração de 30 dias, mas foi renovada posteriormente pelo mesmo período.

Ainda assim, surgiram casos suspeitos após pacientes terem contato com um médico contaminado em agosto. Com o crescente número de caso nas cidades vizinhas, a cidade precisou renovar a medida mês a mês. A última atualização ocorreu no dia 20 de agosto. Dessa forma, a restrição está em vigor até, pelo menos, o dia 20 de setembro.

Para monitorar o cumprimento da decisão, equipes da Guarda Municipal e da Polícia Militar monitoram o acesso da cidade 24 horas. As duas equipes se dividem em turnos de 12 horas por dia.

Os pacientes suspeitos que surgiram no mês de agosto foram colocados em isolamento. Após algum tempo, eles foram submetidos a exames. Todas as 15 pessoas com suspeita de Covid-19 testearam negativo para a doença. O médico que havia contraído a doença e entrou em contato com os moradores não reside em São Tomé das Letras. Devido a isso, a cidade segue sem qualquer caso de infecção pelo novo coronavírus.

Enquanto isso, o boletim da Secretaria de Estado de Saúde de Minas Gerais (SES-MG) informou que o Sul de Minas contabiliza, oficialmente, 20.622 casos confirmados do novo coronavírus, com 523 mortes.