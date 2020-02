Saiba quem são os sobrinhos que vão herdar R$ 250 milhões de Gugu

PUBLICIDADE 

Muito discretos, os cinco sobrinhos do apresentador vão herdar um valor aproximado de R$ 250 milhões. Três são filhos de Amandio Liberato, filho mais velho de Maria do Céu.

Alexandre Liberato, de 35 anos, mora no interior de São Paulo onde vive com a mulher que comanda uma franquia de um instituto de beleza.

O segundo é André Liberato, de 32 anos, que trabalhava diretamente com o Gugu. A terceira á Amanda Liberato, de 31 anos. Ela é chef de cozinha e comanda uma confeitaria.

Os outros sobrinhos são filhos de Aparecida Liberato, aquela que ficou responsável pelo espólio do apresentador. Eles são Rodrigo Caetano, de 34 anos, e Alice Caetano, de 32. Ambos são muito discretos nas redes sociais, postura que também foi adotada pela mãe.

Além dos sobrinhos, os três filhos do apresentador – João Augusto e as gêmeas Sofia e Maria – ficaram com 75% dos bens.

A apresentadora Mara Maravilha pediu respeito à imagem e à trajetória de Gugu Liberato. No Fofocalizando desta quinta-feira (6), ela pediu que a polêmica seja encerrada e reiterou o caráter e o talento do apresentador que faleceu de forma trágica em 2019.

“Eu acho muito triste. Tô ficando nauseada, tanta coisa que eu leio na internet, falando mal do Gugu. Como ser humano ele era maravilhoso, como profissional, animador, pai, filho, esposo. Eu acho que chega. Eu sinto muito, quero muito que tudo isso se resolva”, disse.