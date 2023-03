Saiba as diferenças das versões do Citroen C4

O Citroën C4 Cactus é um modelo bastante popular da marca francesa, conhecido pelo seu design moderno e atraente, além de contar com diversos recursos tecnológicos. No entanto, o modelo passou por algumas mudanças em suas versões ao longo dos anos, trazendo diferenças significativas que podem influenciar na escolha do consumidor.

Neste artigo, vamos abordar quais são as principais diferenças entre as versões do Citroën C4 Cactus, que podem ser encontradas em uma concessionária Citroën.

Versão de 2018: o design ousado e equipamentos de série

Primeiramente, vamos falar da versão mais antiga do modelo, lançada em 2018. Na época, o C4 Cactus apresentava um visual bem ousado, com linhas marcantes e detalhes que chamavam a atenção. Ele contava com um motor 1.6 Flex de até 118 cavalos de potência, e a opção de transmissão manual ou automática de seis marchas.

Em termos de equipamentos, ele vinha com central multimídia de 7 polegadas, ar-condicionado digital, controle de estabilidade, entre outros recursos.

Atualização de 2020: novo motor e mais recursos tecnológicos

Em 2020, o Citroën C4 Cactus passou por uma atualização, trazendo algumas mudanças significativas. A principal delas foi a adoção de um novo motor 1.6 Turbo de até 173 cavalos de potência, oferecendo um desempenho mais esportivo. Além disso, o modelo ganhou novos equipamentos, como faróis de LED, câmera de ré, detector de fadiga, entre outros.

Nova versão em 2021: Live Pack

Já em 2021, o C4 Cactus ganhou uma nova versão, a Live Pack, que é uma opção mais acessível do modelo. Ela conta com um motor 1.6 Flex de até 118 cavalos de potência, transmissão manual de cinco marchas e alguns equipamentos de série, como ar-condicionado, vidros elétricos dianteiros e traseiros, entre outros.

Essa versão é uma boa opção para quem busca um modelo mais econômico, mas ainda assim com um bom nível de equipamentos.

Design: da ousadia à sofisticação

Outra diferença significativa entre as versões do SUV da Citroën é em relação ao design. Na versão mais antiga, o modelo contava com um visual bem chamativo, com detalhes em plástico nas laterais e na parte inferior do para-choque. Já na versão atual, esses detalhes foram suavizados, dando um aspecto mais elegante e sofisticado ao modelo.

Segurança: itens de série em todas as versões

Por fim, é importante destacar que todas as versões do Citroën C4 Cactus contam com um bom nível de segurança, com diversos recursos que garantem a proteção dos ocupantes do veículo. Entre os itens de série, estão os airbags frontais, laterais e de cortina, controle eletrônico de estabilidade, sistema Isofix para fixação de cadeirinhas infantis, entre outros.

Conclusão: escolha a versão que melhor atenda às suas necessidades

Em resumo, as diferenças entre as versões do Citroën C4 Cactus são significativas, abrangendo desde o desempenho até o design e os equipamentos de série. Por isso, é importante avaliar cuidadosamente as opções disponíveis, para escolher aquela que melhor atenda às suas necessidades e expectativas.