Restos mortais de adolescente são encontrados dentro de crocodilo na Malásia

Desaparecido desde o dia 26 de julho, restos mortais do garoto Ricky Anak Ganya, de 14 anos, foram encontrados dentro da barriga de um crocodilo na Malásia.

O animal foi capturado pelos agentes do serviço de proteção da vida selvagem na última sexta-feira (31). Ele mede 4,7 metros e tem 1,7 m de largura. O animal estava a cerca de três quilômetros do local em que Ricky desapareceu.

“Algumas roupas e várias partes do corpo foram encontradas no estômago do crocodilo”, disse o diretor assistente de operações do órgão governamental responsável pela proteção a vida selvagem, Tiong Ling Hii.

O crocodilo foi retirado da água e aberto em frente aos policiais, à família da vítima e aos moradores locais, antes mesmo de ser enviado para exames.

