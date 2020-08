Restos mortais de adolescente são encontrados dentro de crocodilo e entregues para funeral

PUBLICIDADE

Os restos mortais de um adolescente que havia sido atacado por um crocodilo-de-água-salgada foram entregues à família dele. A ossada de Ricky Ganya, de 14 anos, foi encontrada dentro da barriga do animal, que atacou o garoto quando ele estava coletando caracóis com a família, em vilarejo na Malásia.

O animal que atacou o adolescente media 4,3 metros de comprimento. O ataque ocorreu no dia 26 de julho, nas proximidades de Kuching. Na ocasião, o crocodilo mordeu um dos pés do jovem e o arrastou para o rio.

No dia 31 de julho, o animal foi encontrado a cerca de 4,5 quilômetros do local do ataque. Com o auxílio dos moradores, os agentes ambientais capturaram o animal. A barriga do crocodilo foi aberta e os restos mortais de Rick foram encontrados. Além dos ossos, foram achados restos da vestimento que o adolescente usava no dia do ataque.