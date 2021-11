Resgate de cães fecha a Ponte Rio-Niterói

O trânsito foi bloqueado por volta das 6h. Os dois sentidos da Ponte foram fechados, na altura da reta do cais do Porto do Rio

Na manhã desta segunda-feira (8), o resgate de dois cachorros fechou a Ponte Rio-Niterói e só terminou na Linha Vermelha. A operação para tirar os caninos da pista complicou o trânsito na região e chegou a quadruplicar o tempo de travessia.

De acordo com a concessionária que administra a via, a EcoPonte, os bichos vieram pela alça do Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia (Into), no Caju.

Por volta das 6h15, um dos cães foi resgatado na Ponte e o trânsito foi liberado nos dois sentidos. O outro cachorro conseguiu fugir.

Após correr por um percurso de 3 km, um PM e um socorrista da EcoPonte cercaram o cachorro e conseguiram imobilizá-lo. O cãozinho foi levado para a base da concessionária, na praça do pedágio.

O tempo de travessia, feito normalmente em 13 minutos, chegou a uma hora no sentido Rio.