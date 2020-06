Repórter feita refém na rede Globo diz ter sido vítima de ato libidinoso

PUBLICIDADE

A repórter Marina Araújo está muito abalada após ter sido feita refém por um homem que invadiu a TV Globo na última quarta-feira (10). A jornalista prestou depoimento na delegacia nesta quarta-feira (17) e contou que o invasor, Thomas Rainer, praticou ato libidinoso.

Segundo informações de Bruno Tálamo, repórter do programa ‘A Tarde é Sua’, da RedeTV!, a jornalista contou à polícia que o homem elogiava seu corpo, cheirava seu pescoço e pressionava as partes íntimas contra ela.

No início da tarde de quarta-feira (10) o homem, armado com uma faca, invadiu a sede do Jornalismo da TV Globo, no Rio de Janeiro e fez a repórter refém. Segundo funcionários, o homem invadiu o local com uma faca e uma bíblia na mão, gritando “Globo Lixo” e exigindo falar com a apresentadora Renata Vasconcellos, do Jornal Nacional.