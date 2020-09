Registro raro mostra tarântula comendo pássaro; assista

PUBLICIDADE

Um vídeo postado na plataforma Reddit mostra uma tarântula devorando um pássaro. O registro deixou muitos internautas surpresos e, segundo os especialistas, é bastante raro ver uma aranha com esse tipo de comportamento.

O momento foi compartilhado na semana passada. De acordo com Jason Dunlop, do Museu de História Natural e do Instituto Leibniz para Pesquisa de Evolução e Biodiversidade, o predador é da espécie tarântula de pata rosa, nativa da América do Sul, e o pássaro é uma carriça, animal que costuma habitar ambientes domésticos.