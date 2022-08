Recenseadora do IBGE denuncia assédio sexual durante trabalho

De acordo com o boletim de ocorrência, o suspeito teria perguntado se ela era casada e se ela aceitava dinheiro em troca de sexo oral

Uma recenseadora do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística) teria sido assediada sexualmente enquanto aplicava o questionário do Censo 2022. O caso aconteceu no último dia 27, no Rio de Janeiro.

Segundo a Polícia Civil do RJ (PCRJ), a mulher teria entrado na casa de um homem para realizar a pesquisa. Prestes a terminar as perguntas, o homem “começou com atitudes claras de assédio”.

De acordo com o boletim de ocorrência feito on-line, o suspeito teria perguntado se ela era casada e se ela aceitava dinheiro em troca de sexo oral. A mulher diz que, enquanto o homem fazia as perguntas, ele acariciava as partes íntimas.

Após deixar a casa, a vítima conta que o homem chegou a persegui-la pela rua, pedindo para que ela voltasse e entrasse em seu carro. Com medo, ela precisou interromper o trabalho por aquele dia.