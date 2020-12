Recém-nascida internada em hospital é queimada por medicamento corrosivo

PUBLICIDADE

Uma bebê recém-nascida, com quatro dias de vida, sofreu uma queimadura no pé após ser atingida pela medicação de um acesso intravenoso que vazou. A mãe, Ewellyn Veneziano dos Santos, de 32 anos, relatou que só descobriu a queimadura na manhã seguinte, quando pegou a menina para amamentar. Ambas estavam internadas em um hospital de Guarujá, no litoral de São Paulo.

Nicolly nasceu por meio de uma cesariana em 17 de novembro, no Hospital Guarujá. Após o parto, Ewellyn e a filha ficaram de repouso e passaram por alguns exames. Os resultados apontaram que a bebê estava com uma infecção e ainda não teria alta médica.

A mãe relatou que, na madrugada de 20 de novembro, um acesso intravenoso colocado no pé da menina escapou e a medicação vazou, queimando a pele da bebê.

Ewellyn notou o ferimento apenas na manhã seguinte, quando foi amamentar a menina.

CONTINUA DEPOIS DA PUBLICIDADE

“Vi uma bolha enorme no pé dela e comecei a chorar”, relatou ao Portal G1. Posteriormente, as enfermeiras daquele plantão foram notificadas do acidente. Na noite do mesmo dia, a médica pediatra estourou a bolha que havia se formado no pé de Nicolly.

Ewellyn relata que a filha precisou passar por laserterapia. Em seguida, a mãe recebeu alta e a filha passou a ser acompanhada com sessões à domicílio, já que a mãe preferiu ir para casa na segunda-feira (30).