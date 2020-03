Receita Federal apreende 5 milhões de máscaras descartáveis

PUBLICIDADE 

Nesta quarta-feira (24), a Receita Federal apreendeu cinco milhões de máscaras faciais descartáveis em São Francisco do Sul, em Santa Catarina. Os produtos apreendidos serão destinados para profissionais que estão combatendo o novo coronavírus nas unidades de saúde.

A carga, que contava com 6.768 caixas e 5.057 milhões de máscaras, estava na alfândega da cidade. A apreensão foi feita pois o material, que veio da China, deveria ter sido tirado da alfândega pela empresa que o enviou há 45 dias. A carga é avaliada em R$ 203 mil, segundo o G1.

Segundo a Receita Federal, as máscaras são feitas de falso tecido com fibras de polipropileno e podem ser usadas por profissionais da saúde, de forças de segurança e outros que atuam no combate à pandemia de coronavírus no Brasil. A distribuição do material deve ser feita pelo Ministério da Saúde.