Rato é encontrado dentro de hospital em MG

Um rato foi flagrado dentro do Centro de Terapia Intensiva (CTI) do Hospital Municipal de Contagem (MG). Após o ocorrido, a Secretaria de Saúde informou que os processos de limpeza do local estão em dia e os pacientes não foram prejudicados.

A presidente do Sindicato dos Trabalhadores da Saúde, Maria Auxiliadora Ramos, quer explicações sobre o ocorrido. “É uma área de saúde onde se preza muita a infecção e deve-se usar equipamentos. É onde os pacientes precisam de muito mais cuidado. Nós queremos que isto seja esclarecido”, desabafou.