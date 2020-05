Raspar cabeça é nova tendência entre mulheres na quarentena

PUBLICIDADE 

A pandemia tem levado algumas pessoas a mudarem o visual de forma radical. Vários registros nas redes sociais mostram a mudança repentina de mulheres que resolveram passar a máquina na cabeça. Os relatos que acompanham as imagens são de mulheres que ficaram satisfeitas com a transformação. Um dos exemplo é o da cantora de rock Neíra Nazareth. A artista deu um tempo do cabelo Chanel com bico e raspou, quase por completo, a cabeça. O que sobrou, rente ao couro cabeludo, ela pintou de azul.

Vários editoriais de moda vêm apontando o visual como a nova tendência da quarentena. Entre as que se arriscam, estão diversas personalidades que tomam a atitude radical por conta própria.

A personal stylist Thais Farage escreveu em um post sobre o novo visual. “Não tô em crise, não tô (especialmente) entediada, não tô maluca, não sou Britney 2006. Eu só queria raspar há muito tempo, e aí as coisas confluíram”, relatou ela, que tinha cabelo acima do ombro com franjinha.

Outra personalidade que aderiu à moda foi a produtora cultural Beatriz Novellino. “Antes do carnaval, fui ao salão e cortei para me livrar da química. Mas aí veio a quarentena, e ele cresceu fora do corte. E como o isolamento está me angustiando e trazendo tédio, resolvi fazer experimentações “, relatou Beatriz.