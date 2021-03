Rapper é suspeito de cortar pênis de amigo

Vítima da agressão irá testemunhar a favor do rapper

O rapper espanhol Aaron Beltran será julgado por ter cortado o pênis de um colega de quarto para ganhar seguidores nas redes sociais. O caso ocorreu em março de 2019. Na época, Beltran registrou um vídeo do ocorrido para que pudesse compartilhar em seu perfil pessoal no YouTube.

Segundo o jornal britânico The Sun, a vítima da agressão irá testemunhar a favor do rapper. O professor de inglês escocês Andrew Breach alega que a ideia de ter o pênis cortado foi dele.

Breach contou ainda que ofereceu um valor entre € 200 (R$ 1,3 mil) e € 2,5 mil (R$ 17 mil) para ter o pênis amputado pelo colega. Antes do procedimento, o escocês ainda ingeriu vários comprimidos de um sedativo e quatro garrafas de vinho. Para realizar a incisão, o rapper teria usado uma faca de 30 centímetros.

Após o ocorrido, Beltran foi conduzido para uma delegacia de Zaragoza e Andrew Breach foi internado no Miguel Servet Hospital. Seu pênis foi encontrado em um saco plástico no apartamento que os amigos dividiam, e recolocado no corpo do professor,