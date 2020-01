Rapaz é encontrado amarrado após ser sequestrado

PUBLICIDADE 

Um jovem foi encontrado amarrado em um antigo posto de saúde após ter sido sequestrado e ter sua moto roubada em Sinop, a 503 km de Cuiabá, nesse domingo (26).

Segundo as autoridades, o rapaz gritou por socorro e pessoas que estavam perto do local entraram e libertaram o jovem. Aos policiais ele contou que pilotava a moto quando dois homens o chutaram em movimento e o derrubaram no chão. Ele desmaiou e quando acordou já estava amarrado no local.

Os criminosos levaram o veículo e a carteira do rapaz com todos os documentos e cartões. A motocicleta foi recuperada pela polícia, mas ninguém foi preso.